  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Prof. Dr. Haluk Görgün açıklama yaptı: 'Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor' diyerek duyurdu!

Yeniden Refah Partisi'den tepki çeken reklam filmi! Sığınmacıları böyle aşağıladılar.

2024’ün en kötüleri belli oldu! İşte dünyanın en kötü hava kuvvetleri

Burcu Köksal'ın DEM Parti çıkışı Diyarbakır’ı karıştırdı! İl Başkanı: “Halkın içine çıkamıyoruz”

Ticaret Bakanlığı vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat

10 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor

Ekrem muhalif Nihat Genç'i bile çileden çıkardı: Sen kimsin lan!

Zafer Partililer tekme tokat birbirlerine daldı! Özdağ mülteci kartını kullandı

Elazığ'da hareket halindeyken alevlenen ticari araç kullanılamaz hale geldi
Gündem 11 terörist etkisiz hale getirildi! İnlerine girildi!
Gündem

11 terörist etkisiz hale getirildi! İnlerine girildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-10 12:15:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı teröristin ve Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi” ifadeleri kullanıldı.

MSB'den ABD'nin skandal görüşmesine sert tepki! 'Terörle mücadele teröristlerle yapılmaz"
MSB'den ABD'nin skandal görüşmesine sert tepki! 'Terörle mücadele teröristlerle yapılmaz"

Gündem

MSB'den ABD'nin skandal görüşmesine sert tepki! 'Terörle mücadele teröristlerle yapılmaz"

Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!
Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık
CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık

Gündem

CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık

Polis paketlemeye devam ediyor! Karl Marx’çı teröristlere şafak baskını
Polis paketlemeye devam ediyor! Karl Marx’çı teröristlere şafak baskını

Gündem

Polis paketlemeye devam ediyor! Karl Marx’çı teröristlere şafak baskını

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23