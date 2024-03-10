11 terörist etkisiz hale getirildi! İnlerine girildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı teröristin ve Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi” ifadeleri kullanıldı.
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