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11 saatte kontrol altına alındı! Manzara yürekleri sızlattı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda, dün başlayan orman yangını yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı. 80 hektarlık alan kül olduğu yangında ortaya çıkan bilanço yürekleri sızlattı.

13 Ağustos 2019 Salı 10:15
11 saatte kontrol altına alındı! Manzara yürekleri sızlattı

Marmara Adası'nın Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangın, bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçramış, rüzgarın da etkisiyle büyümüştü. Bunun üzerine bölgedeki ekipler Çınarlı Mahallesi'ne sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangına çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangında 2 ev ve jandarma lojmanları yandı, 60 ev tahliye edildi, çok sayıda hayvan telef olurken ve 4'ü itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilendi.

Havanın aydınlanmasıyla ilk görüntüler geldi

Yangının kontrol altına alınmasından sonra açıklama yapan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 80 hektarlık bir alanın kül olduğunu duyurmuştu. Havanın aydınlanmasıyla olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangın önüne çıkan her şeyi yok ederken, geride korkutucu görüntüler bıraktı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:15
  1. Marmara Adası
  2. Marmara Adalar Belediyesi

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