11. nesil Intel işlemcilerin teknik özellikleri sızdırıldı

Zen 3 mimarisini mobil işlemcilerine de getirecek olan AMD’nin, 12 Ocak’da Ryzen 5000 serisi mobil işlemcileri tanıtması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda 11. nesil Tiger Lake işlemciler ile çift haneli performans artışı yaşayacağını belirten Intel, bu sözünde durmuş gibi görünüyor. Sızdırılan performans testlerine göre, işlemcilerin muadillerine göre ortalama yüzde 18 seviyesinde performans artışı yaşadığı görülüyor. AMD, Ryzen 5000 serisi ile tekli çekirdek tarafında ortalama yüzde 25 seviyesinde performans artışı yaşamıştı.

Bu da bize, aslında teknik detayların yanında mimarinin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple, Intel tarafında esas performans patlamasının 12. nesil Alder Lake işlemciler ile yaşanması bekleniyor. 11. nesil Intel işlemcilerin teknik özellikleri arasında en dikkat çeken detay, i9-11900K işlemcisinin 8 çekirdek / 16 izlek ile geliyor olması. Bilindiği üzere i9-10900K, 10 çekirdek / 20 izlek bir işlemciydi.

Intel’in amiral gemisi modelinde neden çekirdek ve izlek sayısını düşürdüğünü henüz bilmiyoruz. Ancak 12. nesil Alder Lake işlemcilerin de 2021 yılının ikinci yarısında tanıtılacağını düşünürsek, Intel’in esas kozunu buraya saklaması normal karşılanabilir.

11. nesil Tiger Lake işlemciler ile gelen en büyük değişikliklerden birisi de elbette PCIe 4.0 desteği oluyor. Z490 anakartların da PCIe 4.0 destekleneceği düşünülürken, bu desteğin işlemci üzerinden sağlanacağı tahmin ediliyor. İşlemcilerin tanıtılması ile Z590 anakartların da ortaya çıkması bekleniyor.