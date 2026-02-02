11 milyonluk ikinci el gerçeği! Rakamlar bağırıyor

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, Türkiye otomotiv pazarının 2025 yılında ulaştığı tarihi hacmin ardından 2026 yılı için “denge ve sürdürülebilir büyüme” vurgusu yaptı. Kredi koşullarında iyileşme sağlanması halinde sıfır araç satışlarının 2026’da 1,5 milyon adede yaklaşabileceğini belirten Karakaş, yılın özellikle ikinci yarısından itibaren pazarda ivmelenme beklediklerini söyledi. İkinci el pazarının ise 2026 itibarıyla yıllık 11 milyon adet bandında kalıcı bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Otomotivde geçici değil, kalıcı dönüşüm yılı

Türkiye otomotiv pazarının son iki yılda kırdığı rekorlarla geçici bir yükselişten ziyade, yüksek hacimli ve kalıcı bir denge dönemine girdiğini belirten Karakaş, 2025 yılının bu dönüşümün net biçimde görüldüğü bir yıl olduğunu söyledi. 2026’nın ise krediye erişim, fiyatlama disiplini ve elektrifikasyonun belirleyici olacağı bir geçiş yılı olacağını vurgulayan Karakaş, sektördeki yeni dönemi şu sözlerle değerlendirdi: “2026’nın ana kelimesi denge. Ne fiyat köpüğü ne talep çöküşü. Otomotivde kazanan artık en hızlı satış yapan değil, stratejik karar verebilen olacak.”

Her sıfır araca 6,8 ikinci el düştü

2025 yılında Türkiye’de 1 milyon 381 bin 755 adet sıfır araç satışı gerçekleştiğini hatırlatan Karakaş, aynı dönemde otomobil ve hafif ticari araç dahil olmak üzere 9 milyon 423 bin 68 adet ikinci el araç devrinin yapıldığını söyledi. Bu verilerin dikkat çekici bir dengeyi ortaya koyduğunu belirten Karakaş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de satılan her 1 sıfır araca karşılık yaklaşık 6,8 adet ikinci el araç el değiştirdi. 2026’da da bu oranın benzer seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Öngörümüz, sıfır araçta 1,5 milyon, ikinci elde ise 11 milyon adetlik bir pazar oluşacağı yönünde. Elbette bu rakamlara kredi koşullarında iyileşme sağlanması halinde ulaşabiliriz.”

İkinci el satışlarının yüzde 55’i 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştu

Geçtiğimiz yıl devir işlemi gerçekleştirilen 9 milyon 423 bin 68 adet ikinci el aracın yüzde 18,16’sının 2022–2025 model, yüzde 11,96’sının 2019–2021 model, yüzde 14,14’ünün 2016–2018 model ve yüzde 55,74’ünün ise 2015 model ve altı araçlardan oluştuğunu belirten Karakaş, ikinci el pazarında yaşlı araçların ağırlığını koruduğuna dikkat çekti.

Talep geri çekilmedi, şekil değiştirdi

2025’te sıfır araç satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 10’un üzerinde arttığını, ikinci el otomobil pazarının ise yüzde 6–7 bandında büyüme gösterdiğini ifade eden Karakaş, bu tablonun talebin zayıflamadığını, aksine tüketicinin satın alma şeklini ve tercihlerini değiştirdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bugün otomotiv pazarında fiyatın tek belirleyici olmaktan çıktığını vurgulayan Karakaş, krediye erişimin tüketici kararlarının merkezinde yer aldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Faiz oranları, vade süreleri ve kullanılabilir kredi limitleri, tüketicinin karar mekanizmasının merkezinde. Türkiye’de otomobil artık ertelenebilir bir harcama değil, zorunlu bir ihtiyaç. Kredi erişimi rahatladığında talebin ne kadar güçlü olduğunu çok net göreceğiz.”

2026’yı bir “patlama yılı” olarak görmediğini dile getiren Karakaş, yılı sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir dönem olarak tanımladı. Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı: “2026, otomotivde yeni bir denge yılı olacak. Sektör artık daha olgun, daha bilinçli ve daha sürdürülebilir bir yapıya geçiyor. Bu da tüketici için daha sağlıklı bir otomobil piyasası anlamına geliyor.”