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11 milyon fidan toprakla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım’da 81 ilde yapılacak etkinlikle saat 11.

03 Eylül 2019 Salı 18:07
11 milyon fidan toprakla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım’da 81 ilde yapılacak etkinlikle saat 11.11’de 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı münasebetiyle Sivas’ta düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, dünyada toplam toprak alanının, 13 milyar hektar olduğunu ve bu alanın sadece 5 milyar hektarlık kısmının tarım alanı olduğuna dikkat çekerek “Bu alanın da 1,5 milyar hektarlık bölümü, işlenen tarım alanı olarak kullanılmakta ve tarıma elverişli olan bu araziler hızla azalmaktadır. Geleceğin dünyasında, gıda ve tarım, bugünkünden çok daha önemli ve kritik bir noktada olacaktır. Bu sebeple tarımı çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gıdayı kontrol eden, dünyayı da kontrol edecektir” dedi. Bakan Pakdemirli, önümüzdeki süreçte, gıda sorunlarıyla karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alınması, uygun politikaların üretilmesi ve bu kapsamda tarım sektörüne yatırım yapılıp, her türlü yenilik ve teknolojiye en üst düzeyde destek vermenin elzem olduğunu ifade ederek, “Artık, özellikle tarıma elverişli topraklar, geleceğin gözde hedeflerini teşkil etmektedir. Tarımın en önemli girdilerinden biri olan ve de biri diğerinden ayrı düşünülemeyen iki unsurundan biri toprak ise, diğeri sudur. Bu iki hayati kaynağı, en uygun koşullarda ve en optimum şekilde kullanmak zorundayız. Su kaynaklarını ve havzalarımızı potansiyel olarak, kirlilikten ve yok olmaktan korumak, bir disipline tabi tutmak için elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz. Su kanunu çalışmalarının da hızlandırılarak, yasal alt yapının güçlendirilmesi, önümüzdeki sürecin önemli kazanımlarından birisi olacaktır” diye konuştu.



"16,1 milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi yapıldı"


2019 yılında 16.1 milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi gerçekleştirildiğini belirten Bakan Pakdemirli, “2002 yılında, 36,9 milyar TL olan tarımsal GSYH, 2018 yılında, yüzde 478,2 artarak, 213,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2002 yılında, 3,8 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatımız, 2018 yılında yüzde 371 artarak 17,7 milyar dolara ulaşmıştır. Tarımsal Destek Ödemeleri kapsamında, 2002 yılında, 1,8 milyar TL tarımsal destek verilmiş iken, 2019 yılı sonunda, 16,1 milyar TL destekleme ödemesi yapılacak. 2003-2019 yıllarında, çiftçilerimize toplam, 136,2 milyar TL’nin üzerinde nakit tarımsal destek ödenmiş olacak” şeklinde konuştu.



"Sulama ile12 milyar TL gelir artışı sağlandı"


Sulama çalışmaları ile 12 milyar TL’lik gelir artışı sağlandığını ifade eden Pakdemirli, “2003-2019 yılları arasında çok sayıda baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma tesisi, içme suyu temini ve atık su arıtma tesisi ile hidroelektrik enerji santralleri inşa edildi. Toplam 206,7 milyar TL yatırım yapıldı ve 7 bin 927 adet tesisin hizmete açıldı. Yıllık, 3,1 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek, 31,3 milyon kişiye içme ve kullanma suyu sağlanmıştır. Toplam, 16,9 milyon dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 12 milyar TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. 4.774 yerleşim yeri ve 3 milyon dekar arazi taşkınlardan korunmuştur” diye konuştu.



"11 milyon fidan toprakla buluşacak"


Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidanın aynı anda toprakla bulaşacağını belirten Pakdemirli, “Son 17 yılda, orman varlığımız, 1,9 milyon hektar artırılmıştır. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003-2018 yılları arasında, 5,2 milyar hektar alanda çalışma yapılarak, 4,3 milyar adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Bakanlık olarak, ’Daha Yeşil Bir Türkiye İçin’ sloganıyla, 11 Kasım, saat 11.11’de, 81 ilde yapacağımız etkinlik ile 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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