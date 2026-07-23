11 milyon dolardan fazla para ve altın ele geçirildi

Irak Yüksek Yargı Konseyi, yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalarda 11 milyon dolardan fazla nakit para ile 45 kilogram altın ele geçirildiğini açıkladı. Kamu zararına yol açan usulsüz şirketler ve üst düzey yetkililer hakkındaki adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

Irak yargı makamları, yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada 11 milyon dolardan fazla nakit para ile 45 kilogram altın ele geçirildiğini bildirdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, mali dolandırıcılık ve yurt dışına yasa dışı para transferi yapılmasıyla ilgili dosyada 1 milyar 143 milyon 847 bin Irak dinarı (yaklaşık 873 bin dolar) tutarında kamu kaynağının geri alındığı belirtildi.

Açıklamada, kamu zararına yol açan usulsüz şirketler hakkındaki hukuki takibatın kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Yolsuzluk dosyasında ise soruşturmayı yürüten yetkili hakim, tutuklu bulunan Petrol Bakanlığı Tasfiye İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Adnan el-Cumeyli hakkındaki tahkikatta yeni gelişmelere ulaşıldığını aktardı.

Açıklamaya göre, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve yapılan aramalar neticesinde, ülkenin orta kesimindeki Selahaddin kentinde farklı noktalara gizlenmiş 13 milyar Irak dinarı (yaklaşık 9,9 milyon dolar) ile 400 bin dolar nakit para ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca, her biri 1 kilogram ağırlığında 40 külçe altın (toplam 40 kg) ile 5 kilogram işlenmiş altın ziynet eşyası bulundu.

Yüksek Yargı Konseyi, suçtan elde edilen tüm gelirlerin tespiti ve olayla bağlantılı diğer faillerin belirlenmesi amacıyla adli süreçlerin ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Irak yargısı son günlerde aynı dosya kapsamında, aralarında dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ile üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu onlarca şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Irak güvenlik güçleri, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda, yolsuzluk dosyaları kapsamında Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de, yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada yolsuzlukların üzerine gidileceği mesajını vermişti.