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1,1 milyar euroluk yatırımla Başkentte şifa dağıtacak

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent bugün açılıyor... Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük ‘Kamu-Özel İş birliği’ projesi olan ve CCN Yatırım Holding tarafından 1.1 milyar Euro yatırımla hayata geçirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent, Tıp Bayramı’nın kutlandığı bugün açılıyor.

14 Mart 2019 Perşembe 11:09
1,1 milyar euroluk yatırımla Başkentte şifa dağıtacak

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olma özelliğine sahip. 1 milyon 312 bin m2’lik kapalı alanda 3 bin 711 yatak kapasitesi ile dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent, kısa sürede yerel ve uluslararası alanlarda tercih edilen bir sağlık merkezi olmayı hedefliyor.

12 bin kişi hizmet verecek

Bir sağlık kampüsü şeklinde inşa edilen hastanede bin 554 tek kişilik hasta odası, 82 VIP hasta odası, 725 çift kişilik hasta odası ve 700 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Ayrıca kampüs içinde 100 yataklı tıbbi gözlem kliniği yer alıyor. Tüm tıbbi hizmetlerin Sağlık Bakanlığı’nın hekim kadrosu tarafından verileceği hastanede akademik kadroları ile birlikte 7 bin sağlık çalışanı ve 5 bin idari ve destek personel ile birlikte yaklaşık 12 bin kişilik kadro görev yapacak.

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent; genel hastane, ana hastane binası, kalp ve damar hastanesi, nöroloji hastanesi, çocuk hastanesi, kadın doğum hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve psikiyatri hastanesi olmak üzere 9 ana binadan oluşuyor.

Günde 100 bin hasta tedavi edilecek

904 poliklinik odası, 259 poliklinik destek odası ile günlük 40 bin poliklinik hastasının tedavi edileceği Ankara Şehir Hastanesi günde 100 bin hastaya hizmet verecek. 131 ameliyathanesi bulunan hastanede günlük 650 ameliyat kapasitesine ulaşılabileceği planlanıyor.

 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:09
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