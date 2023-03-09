11 Mart cumartesi için MYK toplantıya çağrıldı!

Cumhurbaşkanı'nın 10 Mart'ta seçim kararı alacağını söylemesinden sonra tüm partilerde hazırlıklar hızlandı. Cumhur İttifakı ortağı MHP 11 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de MYK'sını toplantıya çağırdı. Seçim kararı alındıktan sonraki ilk MYK'da planlama yapılacak. Parti olarak hangi aşamada ne yapılacağını YSK'nın açıklayacağı takvim ile birlikte şekillendirecekler. Önlerindeki ilk konu aday olmak isteyen memurlar. YSk seçim takvimini açıkladıktan sonra 1 hafta içinde istifa etmeleri gerekecek MHP kimleri aday göstereceğine yönelik karar verecek.

MHP'DE SEÇİM KAMPANYASI DA ÇALIŞILIYOR

Depreme özel daha sakin sessiz bir propaganda planlanıyor. CNN TÜRK'e bilgi veren bir parti kurmayı "Kampanyamızı felaket geçirmiş vatandaşları rahatsız etmemek üzerine kuracağız ve dertlere çare olmak yaraları sarmak adına bir kampanya olacak" dedi.

Alışıldık kampanya süreci bu seçimde görülmeyecek coşkulu mitingler bayraklarla pankartlarla süslenen caddeler olmayacak mesajı veriliyor. MHP'de "Otobüs tutup sokaklarda propaganda yaptıracağımıza otobüs tutarak depremzedeleri memleketlerine götürüp oy kullanmalarını sağlarız çok daha iyi" anlayışı hakim.

Millet İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesi Ekrem İmamoğlu ve mansur Yavaş'ı başkan yardımcısı olarak ilan etmesi içinse MHP'de "Bizi olumsuz etkilemez, çünkü bu işe yaramaz belediye başkanlarının 2019'daki tılsımlı halleri kalmadı" değerlendirmeleri yapılıyor. Millet İttifakı'nda her an yeni bir sorun çıkacağını iddia eden parti kurmayları "Şimdi vekil listeleri için savaşları başlayacak" görüşünde.