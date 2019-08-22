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11 Kasım’da fidan dikim rekoru kırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına girme projeleri olduğunu açıkladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
11 Kasım’da fidan dikim rekoru kırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kasım ayında İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına girme projeleri olduğunu belirtti.

Yangına müdahale süresi kısaldı

Pakdemirli, ayrıca orman yangınlarıyla mücadelelerinin başarıyla devam ettiğini vurguladı. Pakdemirli, “2003’te yangına ilk müdahale süresi 40 dakika iken; 2018’de 14 dakikaya indirilmiştir. Şimdiki hedef ise 12 dakikadır” açıklamasında bulundu.

Yangınlar sonrası fidan dikim çalışmalarına yoğunlaştıklarını ifade eden Pakdemirli, “Türkiye’de son 10 yılda 66 bin 648 hektar alan yangınlardan zarar gördü. Yangınlar sonrası yapılan çalışmalarla bu alanlarda 75 milyon 44 bin 830 fidan dikildi. Bu dönemdeki yangınların yüzde 88’i insan kaynaklı olurken; yüzde 12’si ise doğal yangınlardır. Son 16 yıla bakıldığında ise 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 2018’de 22,6 milyon hektara çıkardık. Bu 16 yıllık süreçte yanan alanların yanı sıra yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla Türkiye genelinde 4,5 milyar fidan toprakla buluşturuldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. Guinness rekorlar kitabı
  5. orman yangınlarıyla mücadele
  6. orman yangınları
  7. fidan dikim çalışmaları

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