11 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذٖينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْراً وَاَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِۙ



جَهَنَّمَۚ يَصْلَوْنَهَاؕ وَبِئْسَ الْقَرَارُ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(28) "Allah’ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip sonunda toplumlarını helâke uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi?

(29) "Oraya girecekler; orası ne kötü karargâh!"

(İbrâhim Suresi, 28-29) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İbrâhim sûresi Mekke döneminde indiği halde bu iki âyetin Medine döneminde hicretin 2. yılında meydana gelen Bedir Savaşı’na katılan müşrikler hakkında indiğine dair rivayetler vardır (Taberî, XIII, 219-223).

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Burada insanları cehenneme sürükleyenlerden maksat da Kureyş’in ileri gelenleridir. Allah Teâlâ insanlara doğru yolu göstermek ve insanca yaşamalarını sağlamak için başta Peygamber ve onun vasıtasıyla gönderdiği kitap olmak üzere sayılamayacak kadar nimet lutfetmiştir.

Bu nimetler karşısında insanların Allah’a şükretmeleri gerekirken birçok kimse O’na ortak koşmak, peygamberi yalancılıkla itham etmek ve Kur’an’ı kabul etmemekle nankörlük etmişlerdir (Bedir ve Bedir Savaşı hakkında bilgi için bk. Âl-i İmrân 3/123; Enfâl 8/5-19).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 318





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular.”

Resûl-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı.



Kaynak: Müslim, İlim 7



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