11 gün aradan sonra... İran uçağı İstanbul'dan havalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda kalkışa hazırlanırken 3 milyon avroluk borcu nedeniyle haciz işlem uygulanan İran havayolu şirketine ait uçak, paranın ödenmesi ardından 11 gün sonra Tahran'a gitmek üzere kalkış yaptı.
İstanbul Havalimanı'ndan 28 Eylül'de kalkışa hazırlanan İran havayolu şirketi Caspian Airlines'e ait uçağa, şirketin bir gözetim firmasına olan 3 milyon avroluk borcu nedeniyle haciz işlemi uygulandı.
Havalimanına gelen alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, bu sırada havayolu şirketine ait EP-KPB kuyruk tescilli İran seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağın havalanmasına izin verilmemesini talep etti.
Uçağa haciz işlemi uygulandı
Görevli memurlar tarafından uçaktan indirilen yolcular, terminale alınırken uçağa haciz işlemi uygulandı.
Havayolu şirketinin ilgili firmaya olan burcunu ödemesi üzerine 11 gündür İstanbul Havalimanı'nda olan uçak, İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere saat 19.12'de kalkış yaptı.