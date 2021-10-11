İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kız çocukların ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Moroğlu, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 19 Aralık 2011 tarihli toplantısında, 11 Ekim'lerin "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildiğini anımsattı.

2012 yılından bu yana 11 Ekim’lerin, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, gelişim gibi haklarını eşit olarak kullanması ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddete son verilmesi çağrılarının yapıldığı bir gün olduğunu ifade eden Moroğlu, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir ana tema belirlendiğini, 2021 yılı için "dijital nesil, bizim nesil" ana tema olarak açıklandığını kaydetti.

Moroğlu, pandemi sürecinde özellikle online eğitim yapılması ve dijital iletişimin yaygınlaşması karşısında kız çocuklarının dijital imkanlara erişimi dikkate alınacağını ve destekleneceğini belirtti.