11. dünya odalar yarışmasında final heyecanı yaşandı

Dünya Odalar Federasyonu (ICC World Chambers Federation) tarafından düzenlenen 11’inci Dünya Odalar Yarışması’nın finali Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde gerçekleştirildi. Finale kalan 15 odadan ikisinin Gaziantep’ten olması katılımcılar tarafından büyük takdir gördü.

11’inci Dünya Odalar Yarışması’nda finale kalma başarısı gösteren Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası Brezilya’da gerçekleştirilen ödül töreninde ülkemizin ve şehrimizin adını bir kez daha dünyaya duyurdu.Eğitim, Girişimcilik ve Sıradışı Proje olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenen organizasyonda, 29 ülkeden 73 proje yarıştı. Her kategoride 5 projenin finale kaldığı yarışmada; Gaziantep Sanayi Odası, Steiermark Ticaret Odası (Avusturya), Cuenca Sanayi, Üretim ve İstihdam Odası (Ekvador), Cebu Ticaret ve Sanayi Odası (Filipinler), Abuja Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Nijerya) yer aldığı eğitim kategorisinde Steiermark Ticaret Odası birinci oldu. Sıradışı Proje kategorisinde ise Gaziantep Ticaret Odası diğer finalistleri geride bırakarak birinciliği elde etti. Program sonrası yarışma hakkında değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, finale kalarak büyük bir başarı gösteren Gaziantep’in iki güzide kuruluşunun finallerde de Gaziantep’i en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, yarışma boyunca büyük bir heyecan yaşadıklarını kaydetti.

Yarışmanın hazırlık aşamasından bugüne kadarki süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Ünverdi, “Ne mutlu ki ülkemizin ve şehrimizin adını dünyaya bir kez daha duyurduk. Brezilya’da eğitim kategorisinde “GSO-MEM Projesi” ile dünyanın farklı ülkelerinden çok özel projelerle yarıştık ve ilk 5 proje arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attık” dedi.

Yarışmaya ülkemizden katılan tüm odaları kutlayan Ünverdi, “Sıradışı Proje kategorisinde almış olduğu birincilikten dolayı başta Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım’ı, kıymetli yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Finallerde ülkemizi temsil eden İstanbul Ticaret Odası ve Konya Sanayi Odası’nı da ayrıca kutluyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu yarışmada kazanan Türkiye, kazanan Gaziantep oldu” diye konuştu.

Adnan Ünverdi konuşmasının sonunda, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB), GSO-MEM’in kurulmasında proje ortaklarımız olan İpekyolu Kalkınma Ajansı’na, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne, atölyelerin kurulmasına ve eğitim programlarına destek olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP), Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO), Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’na (GIZ), Katar Kalkınma Fonu’na (SPARK), GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB), sanayicilerimize ve iş dünyamıza, birlikte yola çıktığımız GSO yönetim kurulumuza ve üyelerimize, oda yöneticilerimize, personellerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile projemize destek olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.