SON DAKİKA
Aktüel Annesinin Cenaze Töreninde Kardeş Katliamı
Aktüel

Annesinin Cenaze Töreninde Kardeş Katliamı

IHA
Giriş Tarihi:
Annesinin Cenaze Töreninde Kardeş Katliamı

İstanbul Kağıthane’de annesinin cenaze töreni esnasında ağabeyi tarafından öldürülen Mehmet Mutlu, Fatih Caminde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Kağıthane’de annesinin cenaze töreni esnasında ağabeyi tarafından öldürülen Mehmet Mutlu, Fatih Caminde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
Kağıthane Nurtepe Mahallesinde annesinin cenazesinde ağabeyi Mustafa Mutlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Mehmet Mutlu için Fatih Caminde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde ailesi, sevenleri ve akrabaları katıldı. Öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Mutlu’nun cenazesinde sevenleri ve yakınları tarafından helallik alındı. Mehmet Mutlu’nun cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığına götürüldü.

