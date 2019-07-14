11 bin noktada bin 30 kaçak yakalandı!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması adına 13 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen “Türkiye'de Güven Huzur” uygulamasına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, 526 bin kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan aranan bin 30 kişiyi yakaladığını bildirdi. Uygulamaya, 61 bin personel ve 188 köpek katıldı.

Uygulama 11 bin noktada gerçekleştirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre metruk binalar, park ve bahçeler, eğlence mekanları, kamu binaları, AVM’ler dahil 11 bin noktada, 61 bin personel ve 188 dedektör köpeği ile tarama gerçekleştirildi. Uygulamada; 1 adam öldürmeden, 29 yaralamadan, 44 hırsızlıktan, 18 dolandırıcılıktan, 14 uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, 888 diğer suçlardan aranan şahıs yakalandı. 526 bin kişinin sorgulandığı taramada 27 kayıp da dahil olmak üzere aranan bin 80 kişiye ulaşıldı.