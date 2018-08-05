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11 aylık şehidin adı Sivas'ta yaşatılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın ismi, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki anaokulunda yaşatılacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:38
11 aylık şehidin adı Sivas'ta yaşatılacak

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Merkez Anaokulu'na, "Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu" ismi verildi.

Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve beraberindekiler, ismi değiştirilen okulda incelemelerde bulundu.

Gül, burada yaptığı açıklamada, 11 aylık Bedirhan Karakaya'nın 31 Temmuz Salı günü annesi Nurcan Karakaya ile şehit düştüğünü anımsattı.

Şehit bebeğin adını, 4 derslikli, 3 bin metrekare bahçesi olan okula verdiklerini aktaran Gül, "Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe ki biz sonsuza kadar var olacağını düşünüyoruz, bebek şehidimizin ismi de sonsuza kadar yaşatılacak." dedi.

Gül, şehit annenin adını da 16 derslikli yeni yapılan bir okula vereceklerini dile getirerek, "Şehitlerimize ne yaparsak yapalım, haklarını ödeyemeyiz. Hele bebek şehidimizin hiç hakkını ödeyemeyiz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:38
  1. Sivas
  2. Şarkışla
  3. Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya

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