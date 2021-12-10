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Ekonomi 11 ayda 2,8 milyon gayrimenkul satıldı
Ekonomi

11 ayda 2,8 milyon gayrimenkul satıldı

Ülke genelinde, ocak-kasım döneminde 2 milyon 768 bin 262 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 19 milyar 544 milyon 422 bin 33 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 15:03:00 -
11 ayda 2,8 milyon gayrimenkul satıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, kasım ayında 357 bin 446 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Ekim ayındaki 291 bin 853 gayrimenkul satış işleminin ardından gayrimenkul satış işlemleri sayısında, kasımda bir önceki aya göre yüzde 22 artış görüldü. Bu satış işlemlerinden kasım ayında 2 milyar 854 milyon 43 bin 405 lira tapu harcı geliri sağlandı. Ülke genelinde, ocak-kasım döneminde 2 milyon 768 bin 262 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 19 milyar 544 milyon 422 bin 33 lira tapu harcı geliri elde edildi. Bu işlemlerden 1 milyon 231 bin 524’ünü konut, 482 bin 845’ini arsa, 731 bin 825’ini tarla, 123 bin 68’ini iş yeri, geri kalanını diğer taşınmazlar oluşturdu. En çok işlem yapılan iller arasında İstanbul 354 bin 25 satışla ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 192 bin 505 ile Ankara, 134 bin 972 ile İzmir, 104 bin 22 ile Antalya, 97 bin 523 ile Konya izledi.

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