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Yerel 11 araç birbirine girdi! Yaralılar varZehra Özdemir
Yerel

11 araç birbirine girdi! Yaralılar varZehra Özdemir

Kocaeli'de 11 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 18:07:00 -
11 araç birbirine girdi! Yaralılar varZehra Özdemir

Bugün saat 16.00 sularında Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Seymen mevki, İzmit istikameti üzerinde kontrolden çıkan bir araç kaza yaptı. Kazanın ardından 10 araç daha aynı noktada birbiriyle çarpıştı. 11 aracın karıştığı feci kazada 3 kişinin yaralandığı bilgisi geldi.

Kaza sırasında bazı araçların hurdaya döndüğü öğrenildi.

Kaza ihbarını alan sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza sonrası trafik tek şeritten sağlandı. Araçların çekici ile kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Kaza sonrası polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılması sonrasında yoldaki trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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