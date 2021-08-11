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Sağlık 11 Ağustos verileri açıklandı
Sağlık

11 Ağustos verileri açıklandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 20:21:00 - 2021-08-11 20:32:05
11 Ağustos verileri açıklandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığınca 11 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklamasında ,"Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun." dedi.

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