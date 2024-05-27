109 suçtan aranan şahıs yakalandı!
Muğla'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında 109 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan D.K. gözaltına alındı.
Muğla'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında 109 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan D.K. gözaltına alındı.
Kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı, Yatağan-Milas karayolu üzerinde gerçekleştirdiği operasyonda, 44 yaşındaki D.K.'yı yakaladı.
Dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma gibi 109 suçtan aranan ve hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin TL idari para cezası bulunan D.K. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timi tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından D.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İLKHA)
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