1074 Çankırı Rizespor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1074 Çankırı ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Peki, 1074 Çankırı Rizespor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1074 Çankırı ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Peki, 1074 Çankırı Rizespor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1074 Çankırı, Rizespor'u konuk etti. İşte, 1074 Çankırı Rizespor maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 1-3
Çaykur Rizespor, deplasmanda 1074 Çankırıspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
24. dakikadaki Çaykur Rizespor'un atağında Oğuz Kağan Güçtekin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alıcı, kaleci Cihan Bal'dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
41. dakikada konuk takım farkı ikiye çıkardı. Ani gelişen atakta Barış Alıcı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla Scepovic, kaleci Cihan Bal'ın solundan meşin yuvarlağı gole çevirdi: 0-2.
İlk yarı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
58. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, Sasse'nin pasında ceza sahası içinde Barış Alıcı, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.
76. dakikada ev sahibi farkı ikiye indirdi. 1074 Çankırıspor'un kazandığı serbest atışı Osman Nuri Çulfa kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortaya Ahmet Can Tekin'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'in kolları arasından filelere gitti: 1-3.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekip Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.