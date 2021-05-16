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Gündem 1072,6 kilo 'Captagon' hapı yakalandı
Gündem

1072,6 kilo 'Captagon' hapı yakalandı

İskenderun Limanı'ndaki aramada 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 20:57:00 -
1072,6 kilo 'Captagon' hapı yakalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Bugün; Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü “bina taşı” beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir.

Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) “Captagon” cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL’dir.

Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz.

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