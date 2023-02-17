1071 Sultan Alparslan Otağı'ndaki çadırlar sökülüyor!
1071 Sultan Alparslan Otağı'ndaki çadırlar Kahramanmaraş için sökülüyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/1071-sultan-alparslan-otagindaki-cadirlar-sokuluyor-47538
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1071 Sultan Alparslan Otağı'ndaki çadırlar Kahramanmaraş için sökülüyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/1071-sultan-alparslan-otagindaki-cadirlar-sokuluyor-47538
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