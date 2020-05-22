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Dünya

107 yolcuyu taşıyan uçağın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştü. İçerisinde 107 yolcunun bulunduğu aktarılan uçağın düştüğü anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:50:00 - 2020-05-22 15:58:52

Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

Airbus A-320 model uçağın 107 yolcusuyla Lahor'dan havalandığını ve Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğünü kaydedildi.

Dehşet anlar an be an kaydedildi

Uçağın düştüğü anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

107 yolcuyu taşıyan uçak düştü
107 yolcuyu taşıyan uçak düştü

Dünya

107 yolcuyu taşıyan uçak düştü

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