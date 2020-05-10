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Aktüel

107 yaşında tarlada çalışırken Anneler Günü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:49:17 -
107 yaşında tarlada çalışırken Anneler Günü kutlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Mercan Parlak, tarlada çalışırken Anneler Günün kutlanmasının mutluluğunu yaşadı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve ekibi, ilçedeki şehit ve 100 yaş üzeri anneleri, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde evlerine ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Belediye ekipleri, ilçeye bağlı Minehöyük Mahallesi'nde 107 yaşındaki Mercan Parlak'ın da Anneler Günü'nü kutlamak için mahalleye gittiler. Elinde çapa ile evinin bahçesinde çalışan Parlak, karşılarında belediye ekiplerini görünce şaşırdı.

Ekipler Parlak'a çiçek verde ve Anneler Günün kutladı.

Parlak, uzun yaşamın sırlarına ilişkin sohbet ettiği ekiptekilere, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

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