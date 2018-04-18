105 milyon euroluk yıldız gidiyor

Manchester United'da son haftalarda menajer Jose Mourinho ile sorunlar yaşayan Paul Pogba'nın kulüpten ayrılacağına yönelik dedikodular çıkıyordu.

2016 yazında tam 105 milyon euro karşılığında Juventus'tan transfer edilen Fransız yıldız için bugün İngiliz basını bomba bir iddia ortaya attı.

MOURINHO TAKIMDAN AYRILMASINA İZİN VERDİ

Ada basınından Daily Mail'in okuyucularıyla paylaştığına göre Mourinho'nun bu yaz takımdan ayrılmasına izin verdiği Pogba, menajerler aracılığıyla Paris Saint Germain'e önerildi.

Haberde futbol dünyasının ünlü menajeri Mino Raiola'nın da bu transfer için devrede olduğu yazılırken hâlihazırda UEFA'nın finansal fair-play kısıtlamalarıyla boğuşan PSG'nin Pogba konusunda kararsız olduğu kaydedildi.