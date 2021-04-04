103 eski amiralin bildirisine ilişkin Davutoğlu’ndan açıklama

Emekli 103 eski amiral gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınladı.

Siyasetçilere ayar vermeye kalkışan amirallere AK Parti, MHP ve BBP'den tepki gelirken muhalefet ise skandal şekilde destek çıktı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, hadsiz bildiriyle ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, ‘Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil farketmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örnegidir’ dedi.