103 amiralden ‘bildiri’ çarkı

Göksel Çağlav Ankara

Kamuoyunda “Amirallerin Montrö Bildirisi” olarak bilinen açıklamada imzası bulunan ve haklarında 12 yıla kadar hapis cezası istenen 103 emekli amiral hakkındaki iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede şüphelilerin, ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda söz konusu bildirinin taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayınlanması için anlaştıkları belirtilirken, amiraller suçlamaları kabul etmedi. 103 şüphelinin seçilmiş hükümeti hedef aldıkları ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıkları belirtilen iddianamede, amirallerin neredeyse tamamı metnin son halini görmediklerini belirterek savunma yaptı.

Kimin katıldığını bilmiyormuş!

ADMEK-2 WhatsApp grubunu oluşturan amirallerden Alper Çetin Tezeren’in, emekli amiraller olarak ayda bir kere herhangi bir yerde, askeri bir gazino ya da sivil bir lokantada öğle yemeği için toplandıklarını belirtirken, “Bu toplantılara zaman zaman bölgedeki muvazzaf amiraller de katılırdı, Kimlerin katıldığını hatırlamıyorum” derken de kaçamak cevaplar verdiği gözlendi.

Görmeden imzalamışlar!

Bildiriye imza atan emekli amiraller, iddianamedeki savunmalarında, aynı ağızdan çıkmış gibi bildirinin yayınlandığı halini görmediklerini iddia ediyorlar. FETÖ kumpas soruşturma ve yargılamalarından mağdur olduklarının iddiasının arkasına saklanan şüphelilerin yayınlandıktan sonra metnin son halini gördüklerini iddia etmesi yargılama sırasında iddianameyi kabul eden hakimlerin en çok üstünde duracağı konu olacak. Şüphelilerden Alaettin Sevim’in iddianamedeki özet ifadesi ise şöyle: “Son dönemde yer alan cübbeli amiral, sarıklı askeri öğrenci ve omuzu takunyalı denizci üniforması karikatürü, benim bu konudaki korkumu tazelemişti. Bildiride bu cümlenin yer aldığı paragrafın önceki cümleleri göz önüne alındığında bu cümlede kastedilen, bir daha 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gibi bir bela ile karşılaşmamamız için Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde FETÖ benzeri yeni yapılanmalara izin verilmemesi gerektiğinin ülke yararına olacağıdır. Zaten Cumhurbaşkanımız da son açıklamalarında o görüntülerin rahatsız edici olduğunu ve disiplin soruşturması açıldığını bildirmişti.”