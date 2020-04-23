100’üncü yıl otobüsü Sivrihisar sokaklarında neşe dağıttı

Covid-19 ve sokağa çıkma yasağının olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Sivrihisar Belediyesi 100’üncü yıl otobüsü ile Sivrihisar sokaklarında gezerek çocuklara neşe kattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Egemenliğin 100’üncü yılını evlerinde kalarak kutlamak zorunda kalan ve buruk bir bayram yaşayan çocukların bayramlarını neşelendirmek biraz olsun yüzlerini güldürmek isteyen Sivrihisar Belediyesi 100’üncü yıl otobüsü ile Sivrihisar sokaklarında gezerek çocuklara neşe kattı. Çalan şarkılarla balkonlarından ve kapı önlerinden eşlik eden çocuklara, Sivrihisar Belediye ekiplerince şeker, hikaye kitabı ve bayrak hediye edildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise, “23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Bizlere bugünü armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Tüm dünya çocuklarının kardeşçe, eşit şartlarda, barış, sevgi ve huzur içerisinde yaşaması dileğiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100’üncü yılı kutlu olsun” dedi.