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Yerel 100'e yakın elektrik direği devrildi, şehir elektriksiz kaldı!
Yerel

100'e yakın elektrik direği devrildi, şehir elektriksiz kaldı!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direkleri tek tek onarılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 16:34:00 -
100'e yakın elektrik direği devrildi, şehir elektriksiz kaldı!

Kar yağışı nedeniyle Gölbaşı ilçesinde birçok elektrik direkleri devrilmiş ve elektrik tellerinde de kopmaların olmasından dolayı elektrik kesintileri yaşanmıştı.

100'e yakın direk devrildi

Gölbaşı ilçesinde 750 kilometrelik hat üzerinde bine yakın elektrik telinin koptuğu ve 100’e yakın demir elektrik direğinin ise devrildiği belirtildi.

Direkler onarılarak elektrik verilmeye çalışılıyor

Devrilen elektrik direklerinde ve kopan tellerde çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıklayan Akedaş Elektrik Dağıtım Şirketi, “Gölbaşı bölgemizde yağan sulu kar, elektrik dağıtım hatlarımız üzerinde uzun süre tutunarak buz yükü oluşturdu. Buz yükü Gölbaşı ilçe merkeziyle birlikte şebekemizde bine yakın tel kopması olmasına sebep oldu. Ayrıca 100’e yakın taşıyıcı direğimizde de devrilme ve eğilme yaşandı. Arızanın ilk anından itibaren Gölbaşı ilçemizde 8 ayrı arıza ekibimiz, 3 adet sepetli itfaiye aracı, 1 adet iş makinesi, 5 adet arazi aracı 24 saat çalışma esaslı olarak sahada özverili bir şekilde görev yapmaktadır. Tüm arazılar tek tek yapılarak ilçemize bölge, bölge enerji vermeye çalışılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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