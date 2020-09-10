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İSLAM 10.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-09-10 06:33:00 -
10.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّق۪ينَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْداًۙ     وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْداًۢ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Gün gelecek, takvâ sahiplerini seçkin konuklar olarak rahmânın huzurunda toplayacağız;

 Günahkârları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz."

 (Meryem Suresi - 85-86)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Âhirette de takvâ sahipleri, yani Allah’a itaatsizlikten sakınıp buyruklarını yerine getirenler ödüllerine nâil olmak için rahmânın huzurunda toplanırken günahkârların da suya götürülen sürü gibi cehenneme sürüleceği bildirilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Güvenilirliği olmayanın kâmil imânı yoktur; ahdine sadakati olmayanın dine kamil bağlılığı yoktur.”

 (Feyzü’l-Kadir, VI/381, No: 9704)

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