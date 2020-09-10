10.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّق۪ينَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْداًۙ وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْداًۢ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Gün gelecek, takvâ sahiplerini seçkin konuklar olarak rahmânın huzurunda toplayacağız;
Günahkârları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz."
(Meryem Suresi - 85-86) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Âhirette de takvâ sahipleri, yani Allah’a itaatsizlikten sakınıp buyruklarını yerine getirenler ödüllerine nâil olmak için rahmânın huzurunda toplanırken günahkârların da suya götürülen sürü gibi cehenneme sürüleceği bildirilmektedir.
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Güvenilirliği olmayanın kâmil imânı yoktur; ahdine sadakati olmayanın dine kamil bağlılığı yoktur.”
(Feyzü’l-Kadir, VI/381, No: 9704)