10.08.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظ۪يمٍ "Biz, (oğlunun canına) bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik." (Saffat Suresi, âyet:107) (Meal Kaynak: Diyanet Vakfı) ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) "İmkânı olup da kurban kesmeyen namazgâhımıza yaklaşmasın" (İbn Mâce) “Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür. Bunu, fazilette nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takip eder.” (Abdullah İbnu Kurt, Kütüb’ü-Sitte:4561)

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