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İSLAM 10.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-10 08:15:00 -
10.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِه۪ۜ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَب۪يلاً۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"De ki: "Herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar." Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi   bilmektedir."

 (İsrâ Suresi - 84)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

Burada “tergîb” (özendirme) ve “terhîb” (caydırma) bir arada yer almış, bu dünyadaki hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağı belirtildikten sonra, bütün hakikatlerin ortaya çıkacağı o günde kişinin yaptığı kötülüklerden duyacağı pişmanlık ve mahcubiyet tasvir edilmiştir.

Kişinin önünde hazır bulacağı şey, davranışlarının karşılığı ya da amel defteri şeklinde yorumlanmıştır. Başka âyetlerde, dünya hayatında kulların yaptıkları bütün işlerin görevli melekler tarafından kayda geçirildiği (Enbiyâ 21/94; Kaf 50/18; Zuhruf 43/80) ve kıyamet gününde bu amellerin insana açılmış bir kitapta gösterileceği (İsrâ 17/13-14) bildirilmiştir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kul tövbe ettiği zaman Allah onun günahlarını hafaza meleklerine unutturur.

 Aynı şekilde onun organlarına da unutturur. İşlediği yerdeki izlerini de yok eder.

 Ta ki Allah’ın huzuruna vardığında şahidlik etmesinler diye.”

 (Feyzü'l-Kadir, 1/513)

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