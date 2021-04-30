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Ekonomi 1000 TL yardım desteği nereden alınır? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

1000 TL yardım desteği nereden alınır? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Artan vakalar nedeniyle girilen tam kapanma döneminde 1000 TL yardım başvıAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası verecek. Peki, 1000 TL yardım desteği nereden alınır? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 18:33:00 -
1000 TL yardım desteği nereden alınır? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Yardım başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet ile 1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Covid-19 salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğin 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

1000 TL sosyal yardım desteğini kimler alabilir?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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