1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Sosyla yardım parasına başvurmak isteyen kişilerin araştırmaları ve talepleri üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik destekler veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1. Faz ve 2. Faz yardımların ardından 3. Fazın müjdesini vermişti. Başvurular devam ederken sonuçları açıklanan vatandaşlara da ödemeleri yapılıyor.

Bakan Selçuk, bazı kişilerin başvurularını değerlendirmeye alınmayacağını da belirtti.

"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik." şeklinde açıklamada bulundu.

Başvuru için; eDevlet'e giriş yatıktan sonra "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" yazarak, kimliğinizi doğruladıktan sonra formu doldurmanız yeterli olacaktır.



(Edevlet üzerinde; "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu yazısı ile karşılaşacaksınız.)