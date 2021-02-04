Covid-19 salgını nedeniyle maddi açıdan zor duruma düşen vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL Sosyal yardım parası için başvuru işlemleri araştırılıyor. 1000 TL Sosyal yardım için başvuru işlemini E-Devlet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Eğer olumlu sonuçlanırsa PTT’den Sosyal yardım parasını teslim alabilirsiniz. İşte “1000 TL Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL Sosyal yardımlaşma başvuru şartları nelerdir?” sorularının cevapları.

Sosyal yardımlaşma başvuru şartları nelerdir?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

Sosyal Destek Yardımına kimler başvuru yapabilir ve yapamaz?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

1000 TL Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL Sosyal yardım başvurusu için öncelikle TC kimlik numaranızla E-Devlete girin. Sonraysa ekrandaki arama kutusuna “Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu” yazın ekrana gelen sayfaya aşağıdaki bilgilerinizi girin.

TC Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.

Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basıp kaydedin sonra işleminiz tamamlanmış olacak.