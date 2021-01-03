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Ekonomi 1000 TL destek başvurusu | Pandemi destek başvurusu bitti mi?
Ekonomi

1000 TL destek başvurusu | Pandemi destek başvurusu bitti mi?

Nakdi destek başvuru ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er lira destek ödemesi yapılıyor. 1 ve 2. faz ödemeleri için başvuru kabul edilmedi. Vatandaşlar 3. faz ödemelerinin sona erip ermediğini araştırıyor. Peki, pandemi destek başvurusu nereden yapılır? | Kimlere 1000 lira destek veriliyor? | Herkese 1000 lira destek veriliyor mu? | 1000 lira pandemi desteği başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:07:00 -
1000 TL destek başvurusu | Pandemi destek başvurusu bitti mi?

Nakdi destek ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok vatandaş ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Devlet bu zorlukları en aza indirmek için vatandaşlara pek çok yardım yapıyor. Söz konusu desteklerden biri de pandemi sosyal desteği. İhtiyaç sahibi ailelere 1000'en lira yardım yapılıyor. Peki, kimler pandemi yardımı alabilir?

1000 TL destek başvurusu | Pandemi destek başvurusu bitti mi?

1000 lira pandemi desteği 1. ve 2. faz dömeleri için başvuru alınmadı. Hali hazırda sosyal destek alan vatandaşlara 1000'er lira nakit ödendi. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından 3. faz başvuruları başladı. Söz konusu başvurular halen devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar pandemi destek başvurusunu e devlet üzerinden yapabiliyor.

Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. E devlet üzerinden faz 3 başvurusu yapmak isteyenler TC kimlik numaralarının son hanelerine uygun günlerde işlem yapmalı. İşte, pandemi destek başvurusu yapabileceğiniz günler:

TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar-Pazartesi

TC kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar-Salı

TC kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar-Çarşamba

TC kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar-Perşembe

TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar-Cuma başvuru yapabilir.

Hafta sonu ise bir sınırlama yok; şartları uyan vatandaşlar başvuru yapabilir.

1000 LİRA PANDEMİ YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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