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Dünya 1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları
Dünya

1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları

1000 dolar maaş karşılığında Dağlık Karabağ'da Ermenistan safından savaşan PKK'lı teröristlerin cesedi ayinle gömüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:13:00 -
1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları

30 yıllık Ermenistan işgalinden 44 günlük bir harekatla kurtarılan Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafından, aylık 1000 dolar ve Ermenistan vatandaşlığı sözü ile Ermenistan için savaşan PKK'lılar da öldürüldü.

Azerbaycan'a karşı Suriye'den gelerek Ermenistan'ın yanında savaşan PKK'lılar için dün cenaze töreni düzenlendi

Halep'te gömüldüler

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunda savaşan 30 PKK'lın cesedi Suriye'de Halep'e getrilerek gömüldü. Cenaze töreninde PKK'lılar için ayin düzenlendi.

1000 dolar maaşla savaşıyorlardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri en ön safta kullandığını söylemişti.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan da PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmiş, bu teröristlerin 1000 dolar maaş aldıklarını açıklamıştı.

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