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Dünya 1000 Arakanlı Müslüman daha Bhasan Char adasına gönderilecek
Dünya

1000 Arakanlı Müslüman daha Bhasan Char adasına gönderilecek

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen Arakanlı Müslüman mültecileri Bhasan Char adasına yerleştirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:14:00 -
1000 Arakanlı Müslüman daha Bhasan Char adasına gönderilecek

Bhasan Char Projesinin Direktörü ve emniyet görevlisi Abdullah el Mamun Chowdhury, 700 ila 1000 Arakanlı Müslüman mültecinin daha adaya gönderileceğini söyledi. Chowdhury, Bhasan Char adasının yeni sakinlerine hazır olduğunu kaydetti. Bangladeş, aralık ayı başında 1642 kişiden oluşan mülteci grubunu adaya yerleştirmişti.

Müslümanların adaya yerleştirilmesine tepkiler

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox’s Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char’a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı. Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada’nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor. Ada’daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası’na “bağımsız bir BM değerlendirmesi” olmadan yerleştirildiği yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar’ın Arakan eyaletinde 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. BM’ye göre, Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak adlandırıyor.

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