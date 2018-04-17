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100 yıllık tescilli ahşap bina yangında kül oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 100 yıllık olduğu belirtilen tescilli 2 katlı ahşap bina yangında kül oldu.

17 Nisan 2018 Salı 19:49
100 yıllık tescilli ahşap bina yangında kül oldu

Sandıklı’ya bağlı Ece Mahallesi Duman Çeşme Sokak’ta yaklaşık 100 yıllık 2 katlı ahşap binada saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polisin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı binadaki yangına itfaiye müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınabilen yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi.


Mahalle sakinlerinden Ahmet Kantek, “Bina yaklaşık 100 senelik. Bu mahallede büyüdüm. Ahşap, tarihi bir bina. Yangını duyunca koşarak geldik” dedi.

'BAYAĞI ALEVLER YÜKSELMİŞTİ'

Bölge esnafından Ali Arık da “Namazdan çıktığımızda sesleri duyduk. Bağrış, çağrış oldu. İş yerindeydim. Dışarı çıktığımda yangın başlamış ve bayağı alevler yükselmişti. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiyeciler geldi ve müdahale etti. Bu bina tarihi ve bir asrı geçkin geçmişi vardır. Kimse kalmıyordu” diye konuştu.

'TESCİLLİ BİNA'

Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem Çavuş ise “Bu bina yaklaşık 100 yıllık tarihe sahip. Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli bina. Yandığına çok üzüldük. Tarihimiz yok oldu.” dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 19:49
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