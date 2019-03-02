‘100 yıllık programlar yapmamız lâzım’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek nesillerin daha iyi yaşaması için uzun vadeli orman planlamaları yapılması gerektiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, İzmir’de Van Depremi Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikim törenine katıldı. Van’daki depremde 644 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Pakdemirli, deprem şehitleri anısının hatıra ormanı ile yaşayacağını kaydetti. Bekir Pakdemirli, 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturacaklarını söyleyerek, “Türkiye’ye yatırım yaparken çok uzun vadeli düşünmemiz, 100 yıllık programlar yapmamız lazım. 2123 yılının orman planını yapmamız lazım. Çünkü gelecekte evlatlarımızın daha iyi ortamda yaşamasını istiyoruz. İzmir’e bakıyorum ve üzülüyorum. Yeşil alanlarımız az. Yerel yönetimlerimiz gerekli ihtimamı göstermedi” diye konuştu. Devletin son 16 yılda orman alanını 1,5 milyon hektar artırdığını kaydeden Bakan Pakdemirli, tüm Türkiye’de yüzde 20 olan ormanlık alanın bugün yüzde 28’e ulaştığını ifade etti.