"100 yıldır yaşanmadı" deyip uyardı: Büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Geoteknik Mühendisi Dr. Talha Sarıcı, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde 100 yıldır büyük bir deprem yaşanmadığını söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

Doğu Anadolu fay hattının 6,5 ile 8,0 arasında bir deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten Sarıcı, "100 yıldır da bu deprem oluşmadığı için büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz" dedi.

Fay hattının yaklaşık 2 milyon yıldır hareket ettiği söyleyen Sarıcı, "Toplamda 10 ile 15 kilometre bir yer değişikliği ön görülmüş ve bu yer değişimi halen devam ediyor. Yıllık hızı 6 ile 8 milimetre arasında değerde. Şu an bu depremlerin olma nedeni; bu hareket sırasında fay hatları arasında bir enerji birikiyor. Bu enerjiyi atmak istiyor. Bu enerjiyi atmak için de kırılması gerekiyor. Şu an o kırılma evrelerini yaşadığımız için bölgemizde aktif olarak depremler olmakta" diye konuştu.

"100 yıldır çok büyük bir deprem yaşamadık"

Sıkça yaşanan depremlerin öncü mü yoksa artçı mı olduğu sorusuna net bir cevap veremediklerini söyleyen Sarıcı şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan depremler bir yandan iyi, bir yandan kötü. İyi haber şu; yavaş yavaş bu enerjiyi atması. Bölgede son 1 yıl içerisinde sürekli depremler yaşandı. Ancak bu depremler çok yıkıcı depremler olmadı. Kötü haber şu; 100 yıldır çok büyük bir deprem yaşamadık bu fay hattı üzerinde. Bu fay hattı 6,5 ile 8,0 arasında bir deprem üretme kapasitesinde. 100 yıldır da bu deprem oluşmadığı için büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz."

Sarıcı ayrıca vatandaşların depreme hazırlıklı olması ve deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirtti.