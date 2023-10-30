100. yılda Laiklik istismarı

Buğra Kardan İstanbul

Azgın azınlık, bu Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında da rahat durmadı...

Kutlamalarda CHP’ye yakın Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ‘laikliğin tehdit altında olduğu’ savıyla Başkan Erdoğan’a yüklendi. İlerici Kadınlar Derneği (İKD) de “Laiklik, bağımsızlık ve yurttaşlık başta olmak üzere pek çok kazanım sermaye sınıfı ile siyasi iktidar tarafından tasfiye edilmiştir. Siyasi iktidar ‘yeni anayasa’yla kurmaya çalıştığı rejimi tescillemek istemektedir. Bu girişim Cumhuriyet’in tüm kurumları, değerleri ve ilkeleriyle yok edilmesi anlamına gelmektedir” iddialarında bulundu. Marjinal sol partilerden ise infial uyandıran söylemler geldi. Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi bir grup Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarında ‘Laiklik için ayağa kalk” sloganları atarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) yazılı açıklama yaparak hükümeti ‘dinci’likle itham etti.

Kamplaştırıyorlar

CHP’nin fonladığı dernekler ile marjinal sol partilere sert çıkan mütefekkirlerce “Yanlış yolda ilerliyorlar”, “Laiklik istismarına devam ediyorlar”, “Milli bayramlarda toplumu kamplaştırıyorlar”, ““Ülkeyi geriyorlar”, “28 Şubat dönemini özlüyorlar” ifadeleri kullanıldı. Akit’e konuşan Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, Türkiye’yi gereksiz tartışmalarla oyalayan bir grubun olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Gelinen aşamada Cumhuriyet Bayramı’nın önemi idrak edilmeli. Cumhurun değerleri, ilkeleri, prensipleri öne çıkarılmalı. 85 milyonu buluşturan paydaları odağa almak gerekirken birileri marjinal dil kullanıyorlar, küçük bir yere takılıp kalıyorlar. Bunlar toplumu da yerli yersiz konularla veya tartışmalarla germeye çalışıyorlar. Milli bayramlarda dahi araya fit sokmaya çabalıyorlar. Hatırlanacağı gibi Cumhuriyet 1923’te ilan edildi. Laiklik ilkesi 1937’de anayasaya girdi. Yani Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bunun düşünülmemesi gerektiği akıl edilmeli. Tabii Filistin meselesiyle alakalı 100’üncü yılı karşılaştırmak da saçmalığın daniskası. Bu Filistin halkının, insanlığın meselesi. 100’üncü yılı kutlamalıyız ama Filistin’le ilgili hassasiyeti öne çıkarmalıyız. Artık laiklikle ilgili duyarlılığı getirmenin anlamı yok. Bunu toplumun tamamı biliyor. Laikliği dillerine dolayanlar da. Ama bunlarda ‘Toplumu ne kadar gerebilir, kutuplaştırmayı arttırırız’ anlayışı var. ADD, ÇYDD gibi derneklerin toplumda karşılıkları yok. Bunlar marjinal yapıları temsil ediyorlar. Her önemli günlerde akıllarınca milleti germeye çalışıyorlar.”

Germenin manası yok

Cumhuriyetin 85 milyona ait olduğunu söyleyen Gazeteci-Yazar Mehmet Koçak ise, şunları dile getirdi: “Cumhuriyet Türk milletinin bir kazanımıdır. Bir isme endekslemek, bu ismi kullanarak siyasi rant elde etmeye çalışmak yanlıştır. Tarihi figürleri öne çıkarıp bunları kendilerine ait gibi sunup milleti ayrıştırmaya, ötekileştirmeye yönelik girişimler ülkenin birliğine ve bütünlüğüne aykırıdır. Laiklik ilkesi de öyle. Bu ilkeyi dile dolayıp ülkeyi germenin manası yoktur. Türk milletini bir arada tutmak, milli ve manevi değerleri yaşatma derdinde o derdinde olmak ayrıştırmaya, ötekileştirmeye yönelik girişimlerde bulunanlara verilecek en iyi cevaptır. Gelinen aşamada itişip kakışmaktan kaçınılmalıdır. ‘Bu değerler benim, şu değerler senin’ ya da “Bu şahsiyete ben yakınım, sen uzaksın’ diye enerji harcayarak kendimizi yıpratarak bir yere varamayacağımız ortadadır. Gazze’de olanlar görülmektedir. Bölgenin karşı karşıya kaldığı facia tüm insanlığın sorunu olup bizi Filistin halkıyla ortak inancımız, kültürümüz, tarihimizden ötürü birinci dereceden ilgilendiren bir konudur. Biz Avrupalılar, Amerikalılar gibi olamayız. Onlar konuya kendi zaviyelerinden bakmaktadırlar. Kendi menfaatlerini korumak için oyunlara gitmektedirler. Biz onların ‘terörist’ dediklerine ‘terörist’ deme yanlışına düşmemeliyiz. Hem Cumhuriyet hem Filistin meselesi bizimdir. Cumhuriyet’i onurla, gururla kutlayacağız ancak Gazze’de devam eden hak ihlallerini yok saymayacağız. Siyonistlerin Gazze’yi yerle bir ederken biz Cumhuriyet’i seviyeli kutlamalıyız. Karşı tarafın onurunu kırmamalıyız. Bir kesimin ‘Biz Cumhuriyet’e daha yakınız’, ibaresi yanlıştır. Bize bir ve beraber olduğumuz görüntüsünü vererek Cumhuriyet’i kutlamak, Filistin halkını da unutmamak yakışır.”

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