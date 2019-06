’100. Yılda 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu’ Samsun’da başladı.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkıları, Türk Tarih Kurumu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin(OMÜ) iş birliğiyle 11-14 Haziran 2019 tarihleri arasında OMÜ Atatürk ve Kongre Merkezinde düzenlenen ’100. Yılda 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu’nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

"Zümrüdü Anka’nın doğuş yeri Samsun’dur”

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan yaptığı konuşmasında, "Milli Mücadele baştan sona bütün Türk-İslam dünyasının üzerine titrediği, kazandığı, kıymet verdiği bir mücadeleydi. 1918’in sonu ile 1919’un tamamı tam anlamıyla kara bir gün, kara bir kıştır. İstanbul’a gelen İngiliz ve Fransız işgalcileri ayakta alkışlayarak zevkle karşılayan Rum ve Ermeni ahalisi olmuştur. Karadeniz’deki azınlık ahalisi de hiç iyi sınav vermemiştir. Onlara karşı da bir mücadele hareketi verilmiştir. İftihar edilecek bir mücadele hareketidir. İstiklal, bir milletin şerefiyle, izzetiyle, nefsiyle, haysiyetiyle düşmeden yükselerek yaşamasıdır. Türk İstiklal Savaşı da bunun numunelerinden biridir. Dünya çapında yükselen bir değerdir. Zümrüdü Anka efsanesidir. Zümrüdü Anka’nın doğuş yeri Samsun’dur” dedi.

"Bizim hedef kitlemiz gençlerimiz"

Tarihin bir ilim olduğunu, temelinin de arşivlere dayandığını anlatan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun yaptığı konuşmasında, “Ancak tarihçinin sahada olması, tarihin yaşanıldığı mekânları görmesi, o ruhu yaşaması önemlidir. Bizim hedef kitlemiz gençlerimizdir. Eğer 100. yılında ve Samsun’da gençlere hitap edemeyeceksek, bunu bir daha değerlendirmemiz gerekir. Gençlerle bir olmamız, onlarla hemhal olmamız gerekir" diye konuştu.

“19 Mayıs’ı büyük bir coşkuyla millet-devlet el ele vererek kutladık”

Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, “19 Mayıs’ı büyük bir coşkuyla millet-devlet el ele vererek kutladık, kutlamaya devam ediyoruz. Gençliğe armağan edilen 19 Mayıs’ın önemi Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tarihi yolculuğun bütün önemli noktalarında yapılacak özel programlarla Türk gençliğine kavratılacaktır. Aziz ecdadımız tarih boyunca onlarca büyük devlet kurmuş, Türk milleti tarihin şeref sayfalarında yerini almıştır. Türk milletinin varlığına son vermek isteyen Batı Emperyalizmi, bu emelini gerçekleştirmek için I. Dünya Savaşı’nda gizli antlaşmalarla Osmanlı coğrafyasını kendi aralarında parçalamış ve Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesini istismar ederek güzel yurdumuzu hukuksuz işgal etmiştir. Başkent İstanbul, İngiliz, Fransız ve İtalyan askerlerince işgal edilmiş, Haliç ve Boğaz, düşman zırhlıları ile dolmuştu. Ordusu terhis edilen, subayları işgal subaylarına selam vermek zorunda bırakılan Türk milleti büyük bir karamsarlık içindeyken, vatanperver komutanlar Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde Millî Mücadele’yi başlatmak için Anadolu’ya geçmiştir. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarınca İstanbul’da kabul gören Millî Mücadele kararının, savaş yorgunu Türk milletince destekleneceği henüz kesin değildir.Bu bilinmezliğin giderildiği şehrin adı Samsun olmuş, Samsunlularda gördüğü dirayet ve cesaretle Atatürk Millî Mücadele’yi başlatmıştır. Samsun halkını gördüğünde Gazi Paşa, ‘Memleket ve millete ait bütün tasavvurlarının, kararlarının gerçekleşeceğine kuvvetle kani’ olmuş, Samsunluların hal ve vaziyetlerinde gördüğü, gözlerinde okuduğu vatanperverlik ve fedakârlık, gelecek için ümit ve tasavvurlarının müspet kanaate dönüşmesine kâfi gelmişti.’ Bu sebeple Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs, milletimiz için olduğu kadar Samsun için ayrı bir önem taşımaktadır. Samsunluların vatanperverliğini Büyük Önder hiç unutmamış, Cumhuriyet’in ilânından sonra 1924, 1928 ve 1930’da 3 defa daha Samsun’u ziyaret etmiştir. Gazi Paşa’nın ziyaretleri diğer şehirlere nispetle uzun süreli olmuştur. Doğum gününü soran İngiliz Büyükelçiliğine 19 Mayıs tarihini vermesi, Atatürk için Samsun’un önemi adına bir başka göstergedir. Samsunlular da Aziz Ata’sını hiç unutmamış, 1926’dan itibaren her 19 Mayıs’ı ‘Gazi Günü’ olarak kutlamaya başlamıştır. 19 Mayıs milli bir bayram olarak yurt genelinde 1938’den sonra kutlanmaya başlanmıştır. Gazi Anıt Heykeli 1932’de tamamlandığında, Samsun’un simgesi halini almıştır. Değerli Gençler, Türk milletinin kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağı, siz gençlerimiz için ise bilinçlenme vesilesidir. ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin ve istiklalimizin ilelebet yaşaması için Türk gençliğine güvenini dile getirirken Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkarmayı size görev olarak vermiştir. Büyük bir gururla görüyoruz ki Türk gençliği eğitim, bilim, kültür, sanat ve sporda başarılı olduğu kadar aziz vatanının bekası için canını feda etmekten de bir an olsun tereddüt etmemiştir. Şanlı ecdadımızın büyük bedeller ödeyerek, bin bir zorluk ve yokluk içinde kurduğu Cumhuriyetimizi her zaman koruyacağınıza, ecdadımıza layık olarak çalışacağınıza ve her alanda göstereceğiniz başarılarla devletimizin şanını yücelteceğinize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Bilgiç’ten fidan sertifikası

Konuşmaların ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç katkılarından dolayı Vali Osman Kaymak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve protokol üyelerine fidan sertifikası takdim etti.

Ardından, Doç. Dr. Serhat Yener yönetiminde OMÜ Devlet Konservatuarı sanatçıları tarafından mini bir konser verildi.

’100. Yılda 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu’na ayrıca, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.