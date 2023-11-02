100. Yıl Girişimcilik Zirvesi düzenlendi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ANSİAD (Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Akın Akıncı, Gen Tr Başkanı Nevzat Aydın ve G 3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz’ın da katılımıyla düzenlenen zirveye, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ile Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ve İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları da iştirak etti.

Zirvede konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaret üzerinden dünyanın her yerine mal satmanın mümkün olduğuna işaret ederek, “Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin e-ticaret hacmi, önceki yıla göre yüzde 110 arttı. 653 milyar lira ticaret hacmi gerçekleşti. Buradaki fırsatı görüp, değerlendirenler için müthiş fırsatlar ortaya çıktı. Bu konu sadece yurtiçiyle de sınırlı değil. E-ihracat hacmi de 2 milyar doları aştı. Ama bu alanda kat edeceğimiz daha büyük mesafeler var” dedi. Hisarcıklıoğlu, dünyanın yeni zenginlerinin çağı yakalamayı başaran ve icat çıkaran girişimciler olduğunu söyledi.

Hedef girişimcilikte en önemli merkez olmak

Daha fazla girişimci çıkarabilmek için TOBB bünyesinde Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulunu oluşturduklarından söz eden Hisarcıklıoğlu, bu kurullarla birlikte, sadece geçen sene 81 İl’de 1.200’den fazla faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

2000 yılında Türkiye'nin toplam Ar-Ge harcamaları ancak 1,2 milyar dolar düzeyindeyken, bugün Türkiye’nin, yılda yaklaşık 11,5 milyar doları Ar-Ge'ye ayırdığını belirten TOBB Başkanı, “Teknoloji geliştirme bölgelerimizin sayısı 2001 yılında sadece 2'ydi. Bugün Türkiye'de 101 teknopark var. O vakitler Türkiye'nin henüz unicorn'u, yani değeri 1 milyar doları geçen start up girişimi yoktu. Bugün Türkiye'nin 7 teknoloji tabanlı girişimi, unicorn olmayı başardı. 2025’de bu sayını 10’a çıkması hedefleniyor. 2030 yılına gelindiğinde Türkiye'den 100 bin teknogirişimin kurulmuş olması öngörülüyor. Girişimcilikte dünyanın en önemli 20 merkezinden biri haline gelmemiz bekleniyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu sözlerini başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken özelliklere değinerek tamamladı. Hisarcıklıoğlu, girişimcilikte hayal kurmanın, hedef kurmanın, çok çalışmanın, iyi bir takım kurarak ortaklık etmenin ve cesur davranarak başarısızlıktan korkmamanın en önemli şartlar olduğuna vurgu yaptı.

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Özakalın da zirveye katıldı

Erzurum İl GGK Başkanı İsmail Suci ve KGK Başkanı Kübra Alioğulları ile G3 zirvesine katılan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın da zirveyle ilgili düşüncelerini paylaşarak, genç ve kadın girişimciliğinin iş ve çalışma hayatına dinamizm kazandırdığını söyledi. ETSO olarak Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının çalışmalarına her türlü desteği sağlamaya büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Özakalın, "Her alanda olduğu gibi iş dünyamızda da gençlerimiz bizim geleceğimiz. Kadın girişimcilerimiz de enerjileri ve potansiyelleri ile motivasyon kaynağımız. Oda yönetimi olarak hem genç hem de kadın girişimcilerimizin üyelerine yeni ufuklar açacak faydalı projeler üretmeleri ve çalışmalarını daha rahat bir ortamda yürütebilmeleri için hizmet binamızda en iyi şartlarda imkanlar sağladık. İnşallah, üretimin, istihdamın ve ihracatın cesur ve dinamik aktörleri olacak genç ve kadın girişimcilerimiz ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.