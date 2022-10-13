100 ülkeye fıstık ihraç ettik

İhracatta ilk sırayı 31 milyon 400 bin dolarla İtalya aldı. Bu ülkeyi 22 milyon 213 bin dolarla Almanya, 13 milyon 353 bin dolarla Kırgızistan izledi. Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye’nin bu yılın ocak-eylül döneminde yaptığı fıstık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artmasının ülke ekonomisi açısından sevindirici olduğunu belirtti.