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Dünya 100 ton! Polonya'dan kötü haber: Nehirden çıkardılar
Dünya

100 ton! Polonya'dan kötü haber: Nehirden çıkardılar

Oden Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Polonya, nehirden şimdiye dek 100 ton ölü balık çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 22:51:00 -
100 ton! Polonya'dan kötü haber: Nehirden çıkardılar

Oden Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Nehirde çalışmalar yapılıyor. 500'den fazla itfaiyeci, çalışmalarda görev alıyor.

Polonya İtfaiyesi Basın Ofisi'nden Monika Nowakowska-Drynda, söz konusu çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Nowakowska-Drynda, cuma gününden beri 100 ton civarında balığın nehirden çıkarıldığını bildirdi.

Balık ölümlerinin ardından, Alman yetkililerce nehre girilmesi ve nehirden avlanılması yasaklanmıştı.

Balıkların ölüm nedeni henüz belirlenmemişken, Polonya, bölgede yaşanan felaketin sorumlusunu tespit etmeye yardımcı olacak kişilere 210 bin euroluk ödül verileceğini bildirmişti.

 

 

 

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