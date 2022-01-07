“100 tam puanı” anlat bay Kemal

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Mülakatlarda usulsüzlük olduğu iftirasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) basmaya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akit’in, deşifre ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki sözlü sınav yolsuzluğu sonrası sessizliğe büründü. 2019 yılında gerçekleşen ASKİ’ye personel alımı sınavına giren 143 personelden 73’ünün yeterli puan almasına rağmen mülakatlarda puanlarının düşürülmesi, kadroya alınması planlanan yandaş isimlerin yazılı sınavdan düşük almasına rağmen sözlü sınavdan 100 tam puan verilerek istihdam edilmelerinin önünün açılması CHP Genel Merkezi’nde manidar bir suskunlukla karşılandı.

CHP yönetimi suspus

Ajans aklıyla sosyal medya hesabından tweetler atan ve ‘liyakat’ edebiyatı yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kendi yönettikleri belediyelerdeki mülakat yolsuzluklarına karşı kılını bile kıpırdatmaması samimiyetsizliğini de gözler önüne serdi. Hukukçular ve insan hakları savunucuları CHP yönetiminin ikircikli tavrına sert tepki gösterdiler...

Açıklığa kavuşturulmalı

Hukukçu Necip Kumandan, “CHP’nin liyakatten bahsedip, Ankara’daki torpil skandalına susması CHP’nin gerçek yüzüdür. Beraber yol yürüdüklerinin de tavrı budur. Sınavdan 60 alıp mülakattan 100 tam puan alanların neyi fazla yaptığı yahut sınavdan geçer not aldığı halde mülakattan düşük puan alanların neyi eksik yaptığı açıklanmalıdır. Adalet şov yapılacak bir kavram değildir” dedi. Sürekli olarak liyakatten bahseden Yavaş’ın samimim olmadığının da anlaşıldığını belirten Kumandan, “Her konuşmasında hukukçu kimliğine atıfta bulunan ve liyakatten bahseden Yavaş’a bu tavır yakışmadı. Bu mülakatı hangi gerekçeyle makul karşıladı orası da muamma” şeklinde konuştu.

İnsan hakları ihlali

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, “Burada açıkça bir insan hakları ihlali var. Yazılı da geçer not alıyor, mülakatta düşürülüyor. Diğeri de yazılı da düşük alıyor ama mülakatta tam puan alıyor. En önemlisi de mülakatta usulsüzlük olduğu iddiasıyla MEB’in kapısına dayanan Kılıçdaroğlu sadece susuyor. CHP hiçbir konuda samimi değildir” ifadelerini kullandı. CHP’nin son dönemde ortaya çıkan skandalları unutturmaya çalıştığına işaret eden Akbaş, şöyle devam etti: “Şov yaparak ‘hak arıyormuş’ havasına bürünerek belediyelerde ortaya çıkan rezaletleri örtmeye çalışıyorlar. Fakat belgeleriyle ortaya çıkarılan mülakatlardaki torpil karşısında görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Bu tavır kabul edilebilir değildir.”