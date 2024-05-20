100 puanlık soru: Koskoca ülke başıboş köpek sorununu neden çözemiyor?

İngiltere, Fransa, Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İsveç’te, sokak hayvanlarının kontrolüne ilişkin oldukça etkili bir yasal zemin bulunuyor. Türkiye ise 10 milyonu geçen ve insanlarımızı öldüren başıboş köpek sorununu çözemedi.

Dünyada “hayvan hakları” konusunda uluslararası düzeydeki en önemli metin, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’dir. Bu beyanname 15 Ekim 1978 tarihinde Paris’teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO merkezinde ilan edilmiştir.

Bilirsiniz bir de Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi vardır. Hani adı var kendi yok türünden olanı. Bu da öyle bir beyanname işte.

Beyannamede, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğu ve insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesi gerektiği, bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağı gibi süslü cümleler yer alır.

Ne var ki kendi ülkelerinde sokakta başıboş hayvan bırakmayan bu ülkeler söz konusu Türkiye gibi ülkeler olunca hayvanseverleri desteklemeyi tercih ediyorlar.

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Bakınız bu ülkeler, anlaşma çerçevesinde zorunlu kaldıkları durumlarda evcil hayvanların yakalanmasında, bakımında ve itlaf edilmesinde belirli kurallar getiren hükümlere istisnai uygulamalar getirebilmişlerdir.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, 2 Şubat 2009 tarihinde, toplama, kısırlaştırma ve aşılamaya ilişkin üye devletlerin gerekli mekanizmaları uygulamaya koymalarına yönelik topluluk düzeyinde önlemler alınması hususlarında mutabık kalmışlardır.

Örneğin Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İsveç’te, sokak hayvanlarının kontrolüne ilişkin oldukça etkili bir yasal zemin bulunmaktadır.

Bu ülkelerde mevzuatın uygulanmasından yerel otoriteler sorumlu tutulmuştur. Ve bu ülkelerde sokak hayvanlarına yönelik zorunlu kayıt sistemi uygulanmakta, köpeklerin kalıcı olarak tanımlanmasında mikroçip veya dövme yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca, Norveç ve İsviçre de dahil olmak üzere, bu ülkelerde hayvan popülasyonunu kontrol altına almak adına yerel düzeyde eğitim programları düzenlenmektedir. Sokak hayvanlarıyla mücadele noktasında, hayvanlar barınaklara yerleştirilmektedir.

Almanya dışındaki yukarıda bahse konu ülkelerde, barınaklara yerleştirilemeyen köpekler ötenazi işlemine tabi tutulabilmektedir.

İngiltere’de Sokak hayvanlarıyla mücadeleye ilişkin 1878’de yürürlüğe konulan kanunla kayıt altına alma işlemi zorunlu tutulmuş, ancak uygulamada etkinliğin sağlanamaması nedeniyle bu zorunluluk 1988 yılında ortadan kaldırılmıştır.

2005 yılında çıkarılan kanunla, sokak hayvanlarının toplanması, yerel otoritelerin sorumluluğuna verilmiştir.

Toplanan hayvanlar yedi gün boyunca yerel otoriteler tarafından barınaklarda tutuluyor, bu süre sonunda sahiplendirilemeyen hayvanlar hayvan refahı kuruluşlarına gönderiliyor ya da bu hayvanlara ötenazi uygulanıyor.

Sokak hayvanlarının sayısını kontrol altına almak için kısırlaştırma yöntemine de başvurulmaktadır.