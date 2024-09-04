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Spor 100 milyonluk forvet imzayı attı… Yıllık maaşı şaşırttı, o isimle aynı rakamı alacak
Spor

100 milyonluk forvet imzayı attı… Yıllık maaşı şaşırttı, o isimle aynı rakamı alacak

Yeniakit Publisher
2024-09-04 21:11:00 - 2024-09-04 21:11:50
100 milyonluk forvet imzayı attı… Yıllık maaşı şaşırttı, o isimle aynı rakamı alacak

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Forvet kanadını Nijeryalı Victor Osimhen ile güçlendirdi.

İtalyan Serie A ekibi Napoli'de istenmeyen oyuncu olan Osimhen'e Galatasaray talip olmuştu. İki kulüp ve oyuncu arasında anlaşma sağlandı, Osimhen İstanbul'a gelerek imzayı attı.

İcardi ile aynı rakamı alacak
Maaşı merak konusu olan yıldız forvetin Galatasaray’dan yıllık 6 milyon euro kazanacak. Transfer piyasasında 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle en pahalı 4. forvet olarak bilinen Nijeryalı golcü, Mario İcardi ile aynı rakamı alacak.

Sarı kırmızılı kulüpten anlaşmayla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

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